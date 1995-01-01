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    Жедсон перейдет в «Бешикташ». ЦСКА упустил игрока

    Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш не перейдет в ЦСКА.

    Московский клуб хотел приобрести 23-летнего португальца, но проиграл борьбу «Бешикташу». Турки купят его за 6 миллионов евро, в ближайшее время он прилетит в Стамбул.

    • В прошлом сезоне Жедсон выступал за «Галатасарай».
    • Он провел 17 матчей в чемпионате Турции и сделал 3 ассиста.

    ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов)

    «Галатасарай» арендовал Жедсона. За год он провел 14 матчей за «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» объявил о подписании Жедсона Фернандеша

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6036

      R_a_i_n 49 минут назад

      Клинер ржёт)))

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      Рейтинг: +124

      Sylpheed 1 час назад

      Сча Бабаев сработает на перехват))

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