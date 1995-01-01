Жедсон перейдет в «Бешикташ». ЦСКА упустил игрока

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш не перейдет в ЦСКА.

Московский клуб хотел приобрести 23-летнего португальца, но проиграл борьбу «Бешикташу». Турки купят его за 6 миллионов евро, в ближайшее время он прилетит в Стамбул.

В прошлом сезоне Жедсон выступал за «Галатасарай».

Он провел 17 матчей в чемпионате Турции и сделал 3 ассиста.

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