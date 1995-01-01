Жедсон перейдет в «Бешикташ». ЦСКА упустил игрока

Клинер ржёт)))
Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш не перейдет в ЦСКА.
Московский клуб хотел приобрести 23-летнего португальца, но проиграл борьбу «Бешикташу». Турки купят его за 6 миллионов евро, в ближайшее время он прилетит в Стамбул.
- В прошлом сезоне Жедсон выступал за «Галатасарай».
- Он провел 17 матчей в чемпионате Турции и сделал 3 ассиста.
ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов)
«Галатасарай» арендовал Жедсона. За год он провел 14 матчей за «Тоттенхэм»