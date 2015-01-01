«Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу

«Манчестер Сити» объявил о заключении нового соглашения с защитником Жоау Канселу.
Стороны продлили контракт на два сезона – до 30 июня 2027 года.
- Португалец выступает за «Сити» с лета 2019 года.
- Он забил 7 голов и сделал 14 ассистов в 106 матчах.
- В мае Канселу исполнится 28 лет.
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