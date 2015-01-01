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    «Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу

    «Манчестер Сити» объявил о заключении нового соглашения с защитником Жоау Канселу.

    Стороны продлили контракт на два сезона – до 30 июня 2027 года.

    • Португалец выступает за «Сити» с лета 2019 года.
    • Он забил 7 голов и сделал 14 ассистов в 106 матчах.
    • В мае Канселу исполнится 28 лет.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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