«Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу

«Манчестер Сити» объявил о заключении нового соглашения с защитником Жоау Канселу.

Стороны продлили контракт на два сезона – до 30 июня 2027 года.

Португалец выступает за «Сити» с лета 2019 года.

Он забил 7 голов и сделал 14 ассистов в 106 матчах.

В мае Канселу исполнится 28 лет.

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