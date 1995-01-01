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    Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович близок к переходу в «Арсенал».

    Тульский клуб уже договорился с 29-летним футболистом об условиях личного контракта.

    Серб после расторжения соглашения с «Рубином» получил статус свободного агента, поэтому «Арсенал» подпишет его бесплатно.

    • Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.
    • Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

    Девушка Деспотовича: «Больше не приеду в Казань. А если я нет, значит и Джордже нет»

    Деспотович: «Я не ругался со Слуцким. Доченьку назову Леонида»

    Яровинский: «Деспотович вписал себя в историю «Рубина»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6543

      vladik12 1 час назад

      Под крыло к Графу.

      0
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      Рейтинг: +792

      Spinorr 2 часа назад

      Вряд-ли также, как о Казани.
      Спорт-Экспресс: "Важный фактор, почему Деспотовича заинтересовал вариант с Тулой, — местоположение. Сам игрок уже больше недели проводит в этом городе со своей девушкой Софьей, которая как раз живет в Туле. Пара в феврале ждет ребенка. Поэтому расклад, при котором муж остается играть в местном клубе, — самый идеальный для семьи."

      0
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      Рейтинг: +4440

      Блямба 2 часа назад

      Слово Графа дорогого стоит.

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      Рейтинг: +593

      хряк СМ 2 часа назад

      Какую зарплату ему Арсенал предложил?

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      Рейтинг: +1185

      Форвард 79 2 часа назад

      Про Тулу потом так же отзываться будет?

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      Рейтинг: +296

      Отчим_Бората 2 часа назад

      .... Надеюсь Софочке понравятся пряники больше, чем чак-чак казанский)

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