Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович близок к переходу в «Арсенал».

Тульский клуб уже договорился с 29-летним футболистом об условиях личного контракта.

Серб после расторжения соглашения с «Рубином» получил статус свободного агента, поэтому «Арсенал» подпишет его бесплатно.

Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.

Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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