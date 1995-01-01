Деспотович перейдет в тульский «Арсенал» («Чемпионат»)

Под крыло к Графу.
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович близок к переходу в «Арсенал».
Тульский клуб уже договорился с 29-летним футболистом об условиях личного контракта.
Серб после расторжения соглашения с «Рубином» получил статус свободного агента, поэтому «Арсенал» подпишет его бесплатно.
- Рыночная стоимость Деспотовича – 5 миллионов евро.
- Он выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Форвард забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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