«Спартак» заплатил 9,5 миллиона за Николсона. 1,5 миллиона – агентские (Иван Карпов)

Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб купил 24-летнего ямайца за 9,5 миллиона евро. Из них на агентскую комиссию ушло 1,5 миллиона.

Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

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