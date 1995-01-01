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    «Спартак» заплатил 9,5 миллиона за Николсона. 1,5 миллиона – агентские (Иван Карпов)

    Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб купил 24-летнего ямайца за 9,5 миллиона евро. Из них на агентскую комиссию ушло 1,5 миллиона.

    • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.

    Новичок «Спартака» Николсон: «Что успел увидеть в Москве? Я был на Таймс-сквер»

    Николсон: «Спартак» – это отличная возможность показать себя на более высоком уровне»

    Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 23 минуты назад

      Коллеги спартаковские писали, что Зенит всех опять переплюнул по расходам на игроков. И сколько получилось? 20+2,5+ какая-то мелочь. Так еще не вечер. Вот у Спартака - 9,5, и планируются еще покупки из Европы. Примерно расходы будут равными.

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      Рейтинг: +13438

      житель СПб > житель СПб 18 минут назад

      Кстати! Плюс Перейра за 9,6, плюс хотят еще за 7 Торсбю. Ну, и кто больше всех тратит на деле?. Итого 19,1 - точно и + возможное ще. Друзья спартачи, давайте будем пообъективнее...

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      Рейтинг: +9165

      "supermax" > житель СПб 17 минут назад

      еще бы эти покупки заиграли

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      Рейтинг: +2108

      ПалкоВводецъ 24 минуты назад

      Кого только не подберут. Весь европейский хлам. гыгыгы

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