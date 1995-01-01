«Спартак» заплатил 9,5 миллиона за Николсона. 1,5 миллиона – агентские (Иван Карпов)

Коллеги спартаковские писали, что Зенит всех опять переплюнул по расходам на игроков. И сколько получилось? 20+2,5+ какая-то мелочь. Так еще не вечер. Вот у Спартака - 9,5, и планируются еще покупки из Европы. Примерно расходы будут равными.
Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.
По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб купил 24-летнего ямайца за 9,5 миллиона евро. Из них на агентскую комиссию ушло 1,5 миллиона.
- Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
- Форвард отказался от вызова в сборную ради адаптации в команде.
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