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    Девушка Деспотовича: «Больше не приеду в Казань. А если я нет, значит и Джордже нет»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о Казани, в которой прожил последние 1,5 года.

    «Негативный город», – сказал форвард в прямом эфире в инстаграме.

    «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – заявила девушка Джордже Софья Алендер.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33

      Almo91 16 минут назад

      Отличный город)

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      Рейтинг: +13438

      житель СПб 25 минут назад

      А вот это здесь точно было нужно, админы?!

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      Рейтинг: +15816

      Garrincha58 25 минут назад

      футболисты тупые, а их спутницы ещё ту.....

      0
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      Рейтинг: +2550

      FRZZ 33 минуты назад

      А бабушка Деспотовича что сказала? Просто очень интересно...

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      Рейтинг: +896

      Vitaga 54 минуты назад

      теперь понятно. его бабе надоело в Казани. вот он и уезжает

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      Рейтинг: +1855

      СуперПАВ9 1 час назад

      Деспрвич ты сам неготивный вали в сербию свою

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