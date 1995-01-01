Девушка Деспотовича: «Больше не приеду в Казань. А если я нет, значит и Джордже нет»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о Казани, в которой прожил последние 1,5 года.

«Негативный город», – сказал форвард в прямом эфире в инстаграме.

«Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – заявила девушка Джордже Софья Алендер.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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