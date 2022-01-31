«Ювентус» показал прибытие Закарии в офис клуба

Итальянцы любят ниг.еров...
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария очень близок к переходу в «Ювентус».
Футболист уже прибыл в Турин и сейчас находится в офисе клуба.
Сообщалось, что 25-летний швейцарец станет игроком «Ювентуса» за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» М истекает 30 июня.
- Рыночная стоимость хавбека – 27 миллионов евро.
@Deniszakaria8 pic.twitter.com/5fot81jgQb— JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022
Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)
«Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)