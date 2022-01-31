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    «Ювентус» показал прибытие Закарии в офис клуба

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария очень близок к переходу в «Ювентус».

    Футболист уже прибыл в Турин и сейчас находится в офисе клуба.

    Сообщалось, что 25-летний швейцарец станет игроком «Ювентуса» за 5 миллионов евро.

    • В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» М истекает 30 июня.
    • Рыночная стоимость хавбека – 27 миллионов евро.

    Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)

    «Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)

    «Манчестер Юнайтед» готов купить Закарию в январе

    Источник: твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57458

      portero 57 минут назад

      Итальянцы любят ниг.еров...

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