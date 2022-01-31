«Ювентус» показал прибытие Закарии в офис клуба

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария очень близок к переходу в «Ювентус».

Футболист уже прибыл в Турин и сейчас находится в офисе клуба.

Сообщалось, что 25-летний швейцарец станет игроком «Ювентуса» за 5 миллионов евро.

В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Его контракт с «Боруссией» М истекает 30 июня.

Рыночная стоимость хавбека – 27 миллионов евро.

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