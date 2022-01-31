Зимняя трансферная кампания «Зенита» завершена

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб больше не будет подписывать новичков этой зимой.

«Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно», – заявил Медведев.

Зимой в «Зенит» пришли Арсен Адамов (5 млн евро), Иван Сергеев (2,15 млн евро) и Юри Алберто (20 млн евро).

Ушли Сердар Азмун (4 млн евро) и Эмануэль Маммана (бесплатно).

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