Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Зимняя трансферная кампания «Зенита» завершена

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб больше не будет подписывать новичков этой зимой.

    «Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно», – заявил Медведев.

    • Зимой в «Зенит» пришли Арсен Адамов (5 млн евро), Иван Сергеев (2,15 млн евро) и Юри Алберто (20 млн евро).
    • Ушли Сердар Азмун (4 млн евро) и Эмануэль Маммана (бесплатно).

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57447

      portero 5 минут назад

      Пять за Адамова, на фланг Караваева... многовато.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Узб@гоеный 46 минут назад

      Главное нашли хорошую замену Азмуну. Да и защитник с российским паспортом не помешает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      Taps 59 минут назад

      А Семак ушёл ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3598

      Питерский князь > Taps 54 минуты назад

      Неее. Им нужно поменять лимит, чтобы было 12 или 13 легионеров.
      Он еще провалит один сезон в ЛЧ и добудит еще одно чемпионство.
      И только тогда поймут, что для ЛЧ нужен тренер, а не физрук.
      :(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3598

      Питерский князь 1 час назад

      А что с Ракицким?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9859

      alp > Питерский князь 45 минут назад

      контракт на год с возможностью продления еще на 1.сдается мне, что летом Ярику будут искать замену...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      O-kolesov 1 час назад

      Господа из Бомбардира, ну нет слова кАмпания, нет. Просто тошнит и хочется извергать через рот содержимое желудка от вашего неуважения к русскому языку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11767

      Fusballer > O-kolesov 1 час назад

      Есть такое слово.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5816

      Semenycch 2 часа назад

      А казах, который поехал на второй сбор?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11051

      Вомбат > Semenycch 1 час назад

      Его третий раз просматривали, и он опять не подошел. Значительно слабее Чистякова, Ловрена и Ракицкого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5816

      Semenycch > Вомбат 1 час назад

      В смысле не подошел? Он сейчас на сборе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      Artemka444 2 часа назад

      Всё остальное летом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11767

      Fusballer 3 часа назад

      Скромно в этот раз.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n > Fusballer 3 часа назад

      Скромно-не скромно, один фик переплюнули всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13427

      житель СПб 3 часа назад

      Нападение усилили. А остальные линии? С вратарем так и без изменений, люкса нет; топ защитника - так и не заимели ((разве что Дзюба?!). Да и опорника можно было бы посмотреть в пару к Барриусу. Как нам нужен аля Денисов!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n > житель СПб 3 часа назад

      Зюбу в воротах тоже можно попробовать)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13427

      житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

      Гениальная мысль! я продолжу - и за воротами! А если серьезно, то с его харизмой и влиянием на игроков, он даже не играя на поле- все равно полезен для команды!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13427

      житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

      А я так еще и не оправился от Ковида! После моего письма 8 января - я все таки загремел в Боткинскую больницу, где до сих пор - но уже выздоравливаю. Мне только вчера принесли Интернет... Так что здоровья, все берегите себя!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Выздоравливай дружище!!! Тебя реально не хватает на сайте))) Не с кем даже по цапаться нормально! Обычно все заканчивается "вы свиньи" и точка! Ни глубины мысли, ни-че-го.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9859

      alp > R_a_i_n 42 минуты назад

      ну, слушай, ты, иногда, тоже, как скажешь, даже ругаться не хочется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru