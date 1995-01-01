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    Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты

    «Урал» в контрольной игре не справился с «Родиной» из ФНЛ-2. Один из голов екатеринбуржцев забил полузащитник Олег Шатов, который без контракта.

    В другой встрече «Нижний Новгород» тоже сыграл вничью с «Дечичем».

    Товарищеские матчи

    Нижний Новгород (Россия) – Дечич (Черногория) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 25; 1:1 – Вулай, 31.

    Урал (Екатеринбург) – Родина (Москва) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 4; 1:1 – Дмитриев, 8; 2:1 – Шатов, 20; 2:2 – Андреев, 35.

    Крылья Советов (Россия) – Академия Пандев (Северная Македония) – 0:0

    Нови Пазар (Сербия) – Арсенал (Россия) – 1:1 (1:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13408

      житель СПб 54 минуты назад

      Рад за Олега, удачи ему! Отличный парень и хороший, нестандартный игрок. Судьба не очень к нему благосклонна...

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