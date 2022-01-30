Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты

«Урал» в контрольной игре не справился с «Родиной» из ФНЛ-2. Один из голов екатеринбуржцев забил полузащитник Олег Шатов, который без контракта.

В другой встрече «Нижний Новгород» тоже сыграл вничью с «Дечичем».

Товарищеские матчи

Нижний Новгород (Россия) – Дечич (Черногория) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 25; 1:1 – Вулай, 31.

Урал (Екатеринбург) – Родина (Москва) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Егорычев, 4; 1:1 – Дмитриев, 8; 2:1 – Шатов, 20; 2:2 – Андреев, 35.

Крылья Советов (Россия) – Академия Пандев (Северная Македония) – 0:0

Нови Пазар (Сербия) – Арсенал (Россия) – 1:1 (1:0)