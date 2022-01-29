Джикия – российским олимпийцам: «Желаю привезти домой как можно больше золотых медалей»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия обратился к спортсменам из Олимпийской сборной России.

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» – сказал Джикия.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин.

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