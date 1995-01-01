Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Джикия – российским олимпийцам: «Желаю привезти домой как можно больше золотых медалей»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия обратился к спортсменам из Олимпийской сборной России.

    «Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» – сказал Джикия.

    • Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
    • В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: инстаграм Олимпийского комитета России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru