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  • Джикия – российским олимпийцам: «Желаю привезти домой как можно больше золотых медалей»

Джикия – российским олимпийцам: «Желаю привезти домой как можно больше золотых медалей»

29 января 2022, 16:50
6

Капитан «Спартака» Георгий Джикия обратился к спортсменам из Олимпийской сборной России.

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» – сказал Джикия.

  • Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
  • В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин.
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Источник: инстаграм Олимпийского комитета России
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Demgel
1643472685
Респект, Джика) Всем побед,добра и здоровья.
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Spirit_78
1643472806
Скоро начнётся очередная волна информационных атак против олимпийцев. Дегенераты и тролли опять начнут их называть предателями.
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САДЫЧОК
1643475729
ДЖикия - это Остап Бендер ! Слабейший игрок , заср@вший мозг всем мозг !
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житель СПб
1643477214
Недержание продолжается...
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GrizzlyD
1643477524
хачик одним словом
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САДЫЧОК
1643531766
Этот Джикия Смешон ! Команда на 9 месте отстает на 4 очка от 8 ого . И этот тип - шлёт напутствие олимпийцам !! Ты должен бегать , прыгать и самое главное тактически изучать действие центрального защитника , чтобы не убегать из центра обороны!
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