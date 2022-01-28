Терюшков – о Кокорине в «Химках»: «Если он станет свободным агентом, то все может быть»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не работает над трансфером нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Нет, по Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил. Видимо, итальянским СМИ выгодно создавать весь этот ажиотаж вокруг.

Будет ли интересен Кокорин, если станет свободным агентом? Зависит от условий. Все может быть, как говорится», – сказал Терюшков.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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