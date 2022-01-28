«МЮ» отпустил Марсьяля и Диалло в аренду из-за прогресса 19-летнего вингера Эланга (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать нападающего Энтони Эланга в зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, главный тренер клуба Ральф Рангник готов расстаться с Джесси Лингардом и Донни ван де Беком, но рассчитывает сохранить в команде 19-летнего Эланга.

Прогресс шведского вингера позволил «МЮ» отдать в аренду Антони Марсьяля и Амада Диалло.

Эланга с начала года начал регулярно играть за «МЮ»

Футболист вызывается в молодежную сборную Швеции.

Эланга стоит 4 миллиона евро.

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