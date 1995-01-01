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    «МЮ» отпустил Марсьяля и Диалло в аренду из-за прогресса 19-летнего вингера Эланга (ESPN)

    «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать нападающего Энтони Эланга в зимнее трансферное окно.

    По информации ESPN, главный тренер клуба Ральф Рангник готов расстаться с Джесси Лингардом и Донни ван де Беком, но рассчитывает сохранить в команде 19-летнего Эланга.

    Прогресс шведского вингера позволил «МЮ» отдать в аренду Антони Марсьяля и Амада Диалло.

    • Эланга с начала года начал регулярно играть за «МЮ»
    • Футболист вызывается в молодежную сборную Швеции.
    • Эланга стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: ESPN

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