«МЮ» отпустил Марсьяля и Диалло в аренду из-за прогресса 19-летнего вингера Эланга (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать нападающего Энтони Эланга в зимнее трансферное окно.
По информации ESPN, главный тренер клуба Ральф Рангник готов расстаться с Джесси Лингардом и Донни ван де Беком, но рассчитывает сохранить в команде 19-летнего Эланга.
Прогресс шведского вингера позволил «МЮ» отдать в аренду Антони Марсьяля и Амада Диалло.
- Эланга с начала года начал регулярно играть за «МЮ»
- Футболист вызывается в молодежную сборную Швеции.
- Эланга стоит 4 миллиона евро.
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Источник: ESPN