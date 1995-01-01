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    Агент Волемарка: «Патриком интересовались топ-клубы РПЛ. В том числе из Москвы»

    Фредрик Рисп, агент нападающего «Фейеноорда» Патрика Волемарка, рассказал, что футболистом интересовались несколько топ-клубов РПЛ.

    — Подтверждаю, интерес со стороны российских клубов был. Я не буду называть команды, но вы и сами понимаете, что это были топ-клубы.

    Были ли среди них московские? Да, были. Но для Патрика самым важным было найти новую платформу, в которой он мог бы развиваться наилучшим образом, улучшать свои навыки.

    Традиционно скандинавские футболисты предпочитают Нидерланды, Бельгию для следующего шага. И Патрик почувствовал, что ему будет более комфортно в большом нидерландском клубе.

    — Но российские клубы обычно предлагают больше денег.

    — Да, возможно, но в случае Патрика деньги не играли определяющей роли. Важно было найти оптимальное решение для того, чтобы раскрыть его потенциал.

    • Волемарк выступает за молодежную сборную Швеции.
    • В январе 20-летний форвард перешел в «Фейеноорд».
    • За «Хэкен» игрок провел 54 матча, в которых отметился 12 голами и 13 ассистами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57193

      portero 1 час назад

      В РПЛ топ клубы.... ну может в будущем.

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