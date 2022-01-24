«Спартак» создаст женскую команду

«Спартак» объявил о планах по созданию женской команды.
«Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи – созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.
«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в РПЛ, должен будет иметь в своей структуре женскую команду.
И «Спартак», конечно, не станет исключением», – говорится в заявлении клуба.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- В апреле клубу исполнится 100 лет.
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду
Источник: сайт «Спартака»