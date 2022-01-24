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    «Спартак» создаст женскую команду

    «Спартак» объявил о планах по созданию женской команды.

    «Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи – созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.

    «Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в РПЛ, должен будет иметь в своей структуре женскую команду.

    И «Спартак», конечно, не станет исключением», – говорится в заявлении клуба.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Ага! А Зарему назначить тренером, вот только стопудово наберет в команду страшненьких, что бы Федун не сильно отвлекался на молоденьких футболисток)))

      0
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      Рейтинг: +645

      alefreddy 3 часа назад

      теперь есть тренер по развитию молодежи вперед

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93282

      zigbert 3 часа назад

      Да уж пора бы и нам заиметь такую команду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      Vitaga 4 часа назад

      наверное снова итальянских тренеров пригласят. о которых мы еще не слышали никогда. заодно человек 20 -25 трудоустроят из приятелей руководства Спартака. по регламенту УЕФА - все клубы играющие в ЛЧ должны иметь женскую команду. видимо федун всё еще надеется на что то

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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      И в нее перейдут игроки основной команды Спартака...)

      2
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      Рейтинг: +583

      O-kolesov > Cleaner 2 часа назад

      Ну теперь пусть готовятся к операции по смене пола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27979

      silver29 6 часов назад

      Теперь всех пешеходов кто не хочет играть в основе есть куда направлять.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > silver29 5 часов назад

      Это как в нашей раше газмясочка получится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Ultimatum 6 часов назад

      мужскую создайте сначала

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3226

      Klaido > Ultimatum 5 часов назад

      вы свою мужскую сперва от банкротства сохраните)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12429

      Barmaleushka > Klaido 2 часа назад

      Клава , будешь там "капитанить" ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18591

      derrik2000 6 часов назад

      Зарема теперь будет трудиться не покладая ног.
      )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > derrik2000 6 часов назад

      Как пчёлка зимой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer 6 часов назад

      О, Зарему таки решили отвадить от мужской команды?

      9
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      ...
      Рейтинг: +1897

      B.G. > Fusballer 6 часов назад

      Это наврятли

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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > B.G. 6 часов назад

      А хотелось бы.

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      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata > Fusballer 4 часа назад

      А вот как начнет золото брать , что тогда скажешь ? )))

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