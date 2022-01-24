«Спартак» создаст женскую команду

«Спартак» объявил о планах по созданию женской команды.

«Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи – созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в РПЛ, должен будет иметь в своей структуре женскую команду.

И «Спартак», конечно, не станет исключением», – говорится в заявлении клуба.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

В апреле клубу исполнится 100 лет.

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