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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Реймс», Рамос забил дебютный гол

    В 22-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома крупно победил «Реймс» со счетом 4:0.

    В составе парижан дебютный мяч забил летний новичок команды Серхио Рамос.

    Также отличились Марко Верратти и Данилу Перейра. Кроме того, у гостей был автогол.

    Франция. Лига 1. 22-й тур

    ПСЖ – Реймс – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Верратти, 44; 2:0 – Рамос, 62; 3:0 – Фас, 67 (в свои ворота), 4:0 – Перейра, 75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22937

      bset 4 часа назад

      Жаль, пенальти не поставили. Ух Месси тогда бы показал...

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