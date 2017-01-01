Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Реймс», Рамос забил дебютный гол

Жаль, пенальти не поставили. Ух Месси тогда бы показал...
В 22-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома крупно победил «Реймс» со счетом 4:0.
В составе парижан дебютный мяч забил летний новичок команды Серхио Рамос.
Также отличились Марко Верратти и Данилу Перейра. Кроме того, у гостей был автогол.
Франция. Лига 1. 22-й тур
Голы: 1:0 – Верратти, 44; 2:0 – Рамос, 62; 3:0 – Фас, 67 (в свои ворота), 4:0 – Перейра, 75.
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду