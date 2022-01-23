Месси – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реймсом». Он не играл месяц

Месси этим летом случайно с Кокориным нигде не пересекался? Ведь где то он "кокоринский" стиль игры подцепил и перенял!..)
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет сыграть за парижскую команду в матче 22-го тура Лиги 1 с «Реймсом».
Аргентинец попал в заявку на сегодняшнюю игру.
- Месси провел последний матч за «ПСЖ» 22 декабря.
- В начале января он заболел коронавирусом.
- Встреча «ПСЖ» – «Реймс» начнется сегодня в 22:45 мск.
Le groupe parisien pour #PSGSDR !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2022
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