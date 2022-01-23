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    Месси – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реймсом». Он не играл месяц

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет сыграть за парижскую команду в матче 22-го тура Лиги 1 с «Реймсом».

    Аргентинец попал в заявку на сегодняшнюю игру.

    • Месси провел последний матч за «ПСЖ» 22 декабря.
    • В начале января он заболел коронавирусом.
    • Встреча «ПСЖ» – «Реймс» начнется сегодня в 22:45 мск.

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    Источник: твиттер «ПСЖ»

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    23.01.2022 17:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13191

      Cleaner 7 часов назад

      Месси этим летом случайно с Кокориным нигде не пересекался? Ведь где то он "кокоринский" стиль игры подцепил и перенял!..)

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      Рейтинг: +185

      Lipatoff 8 часов назад

      Лео с мячом прекраснее, чем Лео без мяча

      0
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