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  • Андрей Мостовой: «У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее»

Андрей Мостовой: «У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее»

22 января 2022, 13:52
15

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил о разгроме «Спартака» со счетом 7:1, а также высказался о конкурентоспособности московской команды.

– Дубль «Спартаку», 7:1. Что потом происходило в раздевалке?

- Зашел Алексей Борисович Миллер – это больше всего запомнил. У меня как раз был такой период, не всегда все хорошо было. Со «Спартаком» поставили в старт, я забил два мяча. Но самое важное, что на матче мама была, у нее день рождения был в тот день.

– Как ты себе объясняешь, что вышел в старте в том матче?

– Думаю, от соперника отталкивались, потому что у «Спартака» была высокая линия обороны. С их стороны очень странная игра была.

– Странная, потому что они были нерациональны?

– С нами вообще в открытый футбол играть опасно, тем более у нас дома, когда мы все настроены на «Спартак». Кто бы что ни говорил, это все равно другой настрой.

Они играли в открытый футбол с высокой линией обороны, хотя в нападении были я и Азмун. Как-то неправильно подготовились.

– Ярослав Ракицкий говорил, что с ослабленным «Спартаком» не так интересно конкурировать. Что ты думаешь?

– «Спартак» – это отдельная история. Чуть ли не каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.

Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.

Сейчас более-менее стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (15)
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Форвард 79
1642849695
У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее» Да в Зените редко, но крайне метко))
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"supermax"
1642850297
вот когда чубу сольют...вот тогда начнет всплывать че-нить интересное от маэстро
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NewLife
1642856690
У радужных все, что могло всплыть, всплыло в еврокубках. Интересно, желторотые жополизы из синит-экспресс сколько еще лет будут мусолить 7:1 с каждым чесоточным недоумком.
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spam2009
1642856848
Зениту одного дрочуна на 10 лет вперед хватит
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ziborock
1642859374
Для этого юноши все зашквары в Зените в порядке вещей!)))
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Mariner
1642892500
Да чего там эти 7:1 вспоминать - думаю ещё пару раз с ними сыграем, прежде чем они ФНЛ вылетят. Следующий матч достаточно скоро будет, опять от имеем их в том же духе ))
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Hektor 84
1643139234
Зато если о бзяните пишут то обязательно скандальная хроника
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