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    Андрей Мостовой: «У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил о разгроме «Спартака» со счетом 7:1, а также высказался о конкурентоспособности московской команды.

    – Дубль «Спартаку», 7:1. Что потом происходило в раздевалке?

    - Зашел Алексей Борисович Миллер – это больше всего запомнил. У меня как раз был такой период, не всегда все хорошо было. Со «Спартаком» поставили в старт, я забил два мяча. Но самое важное, что на матче мама была, у нее день рождения был в тот день.

    – Как ты себе объясняешь, что вышел в старте в том матче?

    – Думаю, от соперника отталкивались, потому что у «Спартака» была высокая линия обороны. С их стороны очень странная игра была.

    – Странная, потому что они были нерациональны?

    – С нами вообще в открытый футбол играть опасно, тем более у нас дома, когда мы все настроены на «Спартак». Кто бы что ни говорил, это все равно другой настрой.

    Они играли в открытый футбол с высокой линией обороны, хотя в нападении были я и Азмун. Как-то неправильно подготовились.

    – Ярослав Ракицкий говорил, что с ослабленным «Спартаком» не так интересно конкурировать. Что ты думаешь?

    – «Спартак» – это отдельная история. Чуть ли не каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.

    Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.

    Сейчас более-менее стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3873

      ziborock 4 часа назад

      Для этого юноши все зашквары в Зените в порядке вещей!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12366

      Barmaleushka 4 часа назад

      В спартаке не только что-то всплывает, он вообще "не тонет" .

      3
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      ...
      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > Barmaleushka 3 часа назад

      У вас там в товарняке Зюба всплыло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Я Памятник Себе 4 часа назад

      Знатно девахам вставили 7 палок. Это даже для таких и то много. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10250

      knikos > Я Памятник Себе 4 часа назад

      Так им понравилось ! Значит , знатно вставили ! По самый желудок ! С двух сторон ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      spam2009 5 часов назад

      Зениту одного дрочуна на 10 лет вперед хватит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10250

      knikos > spam2009 4 часа назад

      Так это вам , свиньям , десять лет дрочить на это видео , чирикая пальчиками по клаве ! Мы больше о футболе любим порассуждать ...

      0
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      Рейтинг: +1868

      spam2009 > knikos 3 часа назад

      с тобой все понятно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife 5 часов назад

      У радужных все, что могло всплыть, всплыло в еврокубках. Интересно, желторотые жополизы из синит-экспресс сколько еще лет будут мусолить 7:1 с каждым чесоточным недоумком.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20239

      JTherry > NewLife 5 часов назад

      лучше бы обсудили с этим "недоумком" походы замгендиректора Аршавина по проституткам..? для этого он слишком мелкая рыбешка...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5633

      Semenycch 7 часов назад

      Разумное и здравое интервью. Свиньи, не читайте, Вам правда не понравится!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > Semenycch 5 часов назад

      Педикулезный, ты снова кукарекаешь на всех ветках!

      5
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      ...
      Рейтинг: +10250

      knikos > R_a_i_n 4 часа назад

      Он пишет на зенитовской ветке ! А ты снова бегаешь по чужим веткам и визжишь ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > knikos 3 часа назад

      Уважаемый(нет), перечитай мой пост ещё раз. Я написал, что данное чучело бегает ПО ВСЕМ веткам и кукарекает! Зайди к нему в профиль и почитай его комменты. 95 % посвящены Спартаку. Ему пофик чья эта ветка, ему главное насрать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9069

      "supermax" 7 часов назад

      вот когда чубу сольют...вот тогда начнет всплывать че-нить интересное от маэстро

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 7 часов назад

      У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее»
      Да в Зените редко, но крайне метко))

      4
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      ...
      Рейтинг: +5633

      Semenycch > Форвард 79 6 часов назад

      И что такого "меткого" всплыло в Зените?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4186

      neim > Semenycch 5 часов назад

      А то ты не знаешь. Одного Дзюбы с его видосами на десять лет вперёд хватит.

      5
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      ...
      Рейтинг: +10250

      knikos > neim 4 часа назад

      Короче , как только тебе захочется подрочить , так ты сразу видео с дзюбой включаешь ? И так 10 лет ?

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