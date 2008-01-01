Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Каттани – о Пруцеве: «Такие игроки обеспечат «Спартаку» светлое будущее»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал трансфер полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов».

    «Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт.

    Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч... Вне поля он может показаться застенчивым, но на самом деле, он знает, как играть в футбол в собственном стиле.

    Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты», – сказал Каттани.

    • «Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.
    • Он взял себе 25-й игровой номер.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:31
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 7 часов назад

      Хвалит свое детеще и ни чего более

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4179

      Блямба 9 часов назад

      "журналюга"..
      (С)Градский

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10351

      playsh 9 часов назад

      Данька за молодёжку действительно здорово побегал в прошедшем сезоне.Лука как про это знает,уже готовился или доложили по инстанции?В любом случае молодец,рука на пульсе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      А такие спортивные директора???..

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93171
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68551
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru