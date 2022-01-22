Каттани – о Пруцеве: «Такие игроки обеспечат «Спартаку» светлое будущее»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал трансфер полузащитника Данила Пруцева из «Крыльев Советов».

«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт.

Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч... Вне поля он может показаться застенчивым, но на самом деле, он знает, как играть в футбол в собственном стиле.

Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты», – сказал Каттани.

«Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.

Он взял себе 25-й игровой номер.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого