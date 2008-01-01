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    «Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым на три года

    «Спартак» работает над заключением нового соглашения с вратарем Александром Селиховым.

    Стороны ведут переговоры о подписании контракта на три года.

    Действующий договор между игроком и клубом истекает в декабре 2022-го.

    • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 7 часов назад

      Серьезных разногласий в подписании договора скорей всего не будет.

      1
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Саня, ты сейчас идёшь в обнимку с удачей, не отталкивай её, подписывайся. Скоро ЧМ, у тебя появился шанс туда попасть.

      2
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      Рейтинг: +10351

      playsh 10 часов назад

      Мысль здравая,но надобно на пять лет.Такой игрок ниже своего уровня играть не будет,подобно Собольку.

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