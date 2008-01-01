«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым на три года

Серьезных разногласий в подписании договора скорей всего не будет.
«Спартак» работает над заключением нового соглашения с вратарем Александром Селиховым.
Стороны ведут переговоры о подписании контракта на три года.
Действующий договор между игроком и клубом истекает в декабре 2022-го.
- Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
- В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
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