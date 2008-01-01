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    Пруцев попрощался с «Крыльями Советов» после перехода в «Спартак»

    Новичок «Спартака» Данил Пруцев высказался о своем уходе из «Крыльев Советов».

    «Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса.

    Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям», – сказал футболист.

    • Пруцев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.
    • Он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
    • «Спартак» заплатил за хавбека 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2026 года.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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