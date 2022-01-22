«Интер» на финише окна попробует подписать замену Перишичу

«Интер» планирует в текущее трансферное окно подписать игрока на позицию полузащитника Ивана Перишича. Однако поиски миланцы начнут только в последнюю неделю рынка, пишет Inter Xtra со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.
У 32-летнего Перишича летом истекает контракт.
- Хорват по новому контракту просит 5-миллионную зарплату.
- Перишич выступает в Милане с 2015 года.
- На счету игрока более 100 матчей за сборную Хорватии.
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Источник: твиттер Inter Xtra