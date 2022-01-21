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    Пруцев: «Переход в «Спартак» – это большой шаг в моей карьере»

    Новичок «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой трансфер из «Крыльев Советов» в московский клуб.

    «Я очень рад перейти в такую команду как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере.

    Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли.

    Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол.

    А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и еще раз побеждать!» – сказал Пруцев.

    • «Спартак» заплатил за полузащитника 1,5 миллиона евро.
    • Пруцев взял себе 25-й игровой номер.
    • Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: сайт «Спартака

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    21.01.2022 16:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10336

      playsh 2 часа назад

      Давай,Данька,в молодёжке ты задорно бегал.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +15745

      Garrincha58 3 часа назад

      большой шаг особенно это почувствует твой карман

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93171

      zigbert 5 часов назад

      Будем надеяться на тебя Данил. Удачи тебе в Спартаке!

      1
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 7 часов назад

      Выиграть как можно больше трофеев со Спартаком???...!!! Ржу...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 > Cleaner 7 часов назад

      Спартак подписывает молодых россиян на перспективу. А вот кого ослятня подписывает? Лавочников по имени Наташка)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner > Hektor 84 6 часов назад

      На это могу ответить только одно: - Смотрите турнирную таблицу!..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 > Cleaner 4 часа назад

      На таблицу смотрят после 30 тура. Предыдущий чемп Спартак закончил на 2 месте, а ослятня на 6))) иди умойся

      1
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      Рейтинг: +535

      БеZуМныЙ 8 часов назад

      Шаг назад в карьере. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n > БеZуМныЙ 8 часов назад

      Высер заднеприводного бомжа тут как тут!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10336

      playsh > БеZуМныЙ 2 часа назад

      ...тяв-тяв...проходи мимо.

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