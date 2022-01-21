Пруцев: «Переход в «Спартак» – это большой шаг в моей карьере»

Новичок «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой трансфер из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Я очень рад перейти в такую команду как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере.

Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли.

Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол.

А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и еще раз побеждать!» – сказал Пруцев.

«Спартак» заплатил за полузащитника 1,5 миллиона евро.

Пруцев взял себе 25-й игровой номер.

Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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