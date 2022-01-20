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    20-летний форвард «Сатурна» Максимчук перешел в «Спартак» (Sport24)

    «Спартак» подписал нового нападающего. Новичком московской команды стал Артур Максимчук из «Сатурна».

    20-летний футболист заключил со столичным клубом контракт на три года.

    • Максимчук – воспитанник «Рубина».
    • В его активе 3 матча за сборную России U18.
    • В этом сезоне ФНЛ-2 форвард забил 9 голов в 20 играх и был лучшим бомбардиром «Сатурна».

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    Источник: Sport24

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    20.01.2022 19:54
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ 4 часа назад

      Спартак усиляется...похвально..жалко только парня, загубил карьеру...идти во второсортный клуб такое себе удовольствие....

      3
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      ...
      Рейтинг: +106

      FCSpartakM > _Marqella_ 4 часа назад

      Умяров загубил или Глушенков не заиграл на уровне рпл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > FCSpartakM 4 часа назад

      Какие то ты мне не понятные фамилии называешь,кто эти люди ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Тебя Литейный трахнул ? А я то думал , что идиотизм не передается половым путем .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      А тебя кто трахнул??? расскажи,ты же заразился...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      В том смысле какой ты вкладываешь в свой вопрос - я девственен !!! ))) , но главное - ты не отрицаешь МОЁ предположение ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Если ты знаешь,дай бог,но Умяров не воспитанник Спартака, и что пишет этот человек видимо он сам не понимает....ВЫ все такие...неадекваты..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Я про твою первую фразу - именно она дала повод для моего предположения , которое стремительно приближается к утверждению )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Кто кого трахнул это вопрос для бедных или импотентов,это другой сайт, здесь о футболе разговаривают..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Давай вернёмся к диалогу про Умярова ??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Меня интересовали больше последствия этого акта , т.к. они отразились на твоем восприятии бытия и писанине , которую ты выкладываешь на наших ветках на футбольном сайте .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Что же касаемо Умярова - пять минут назад ты даже этой фамилии не знала , в чем публично призналась )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Я погуглила,в чём проблема?? Какие ВАШИ ветки,ты дебил что ли??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Понятно...ДЕБИЛ...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Надеюсь , ты нашла там все ответы на свои вопросы , поэтому нет смысла продолжать тему Умярова ) Я не вижу тебя в обсуждении трансфера Азмуна и прочих новостей про Зенит - он тебе не интересен ??? Знакомая тактика - когда нечего сказать , то приходится перейти на оскорбления оппонента , ну что же - это еще одно доказательство ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      ЧТД ! ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Из всех твоих постов 0 информации о футболе...как тебя по другому назвать???

      0
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      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Ты такой зануда тебе наверное лет 70...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Какая информация , кроме вони , исходит от тебя ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Ты желаешь познакомиться поближе , детка ?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Я живу около Ледового дворца это на пр.Большевиков, по этому я чаще хожу на хоккей с мужем,была у нас одна ситуация,когда СКА со Спартаком играл, в перерыве муж разговорился с парой москивчей конечно же в красно белом,мы их пригласили дамой,мужики всю ночь вискарь пили,мы девушки винцо,утром заказали такси и все вместе поехали их проважать. До сих пор созваниваемся,дружим...Вот так бывает...Люди хорошие,адекватные..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      *дОмой..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 2 часа назад

      Вот на этой позитивной ноте и уже когда разговор переведен в адекватный формат , я пожалуй пожелаю спокойной ночи и приятных сновидений ... Такое читать приятнее , чем всякую хрень , про " загубленную карьеру во второсортном клубе " , тем более что это не оригинально ( не зря же я помянул Литейного )

      0
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      ...
      Рейтинг: +4363

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ладно,извини...просто столько неадекватов которым хочеться нахамить....Поняла тебя, но про Умярова я права..Спокойной ночи...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 5 часов назад

      Спартак все усиливается и усиливается. Порвет всех в ЛЕ и сметет Зенита с первой строчки в ЧР!..)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch 6 часов назад

      И зачем эму свинарник?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Semenycch 6 часов назад

      чтобы через год твою бомжарню трахать во всех акробатических позах...)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5600

      Semenycch > JTherry 5 часов назад

      Это типа как 24 октября прошлого года? Ну желаю повторить это трахание! Только вопрос - кто кого в том матче оттрахал?
      А вообще свиньи на сайте абсолютно без интеллекта, сами не понимают, что пишут!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4171

      neim > JTherry 5 часов назад

      🤭🤭🤭!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Semenycch 5 часов назад

      Петушок заднеприводный. А кто тебе снова разрешил кукарекать на ветках Спартака высеры?? Мыслей умных больше не осталось? А как же твои красноречивые рассуждения?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Semenycch 5 часов назад

      Это когда Спартак СЕМЕРОЧКУ от Зенита огрёб?..
      Эпохально было!..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Cleaner 5 часов назад

      Любитель бомжам вылизать тут как-тут!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Cleaner 5 часов назад

      ваших "наташ" бомжи дважды натянули насухо без всяких лубрикантов...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ > Semenycch 5 часов назад

      Семь палок для девах это многовато. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12328

      Barmaleushka > R_a_i_n 4 часа назад

      А где ваш suvoroф ? Неужели устал ? Или язык свой стёр о свинские зады ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 часа назад

      А ты скучаешь что ли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4998

      Павелий > Cleaner 4 часа назад

      За всю историю противостояний команды сыграли 15 раз с разницей мячей в 4 и более. 10 раз был сильнее Спартак, 5 - Зенит:
      24.10.2021 = Зенит - Спартак = 7:1
      06.08.2017 = Зенит - Спартак = 5:1
      11.08.2012 = Зенит - Спартак = 5:0
      29.07.1992 = Спартак - Зенит = 4:0
      06.07.1989 = Зенит - Спартак = 1:5
      22.05.1968 = Спартак - Зенит = 4:0
      02.07.1964 = Зенит - Спартак = 0:4
      19.07.1961 = Зенит - Спартак = 2:6
      27.04.1958 = Спартак - Зенит = 5:1
      19.06.1956 = Зенит - Спартак = 0:6
      06.07.1955 = Зенит - Спартак = 0:4
      02.06.1949 = Зенит - Спартак = 5:0
      06.06.1948 = Спартак - Зенит = 0:4
      22.05.1939 = Спартак - Зенит = 4:0
      04.06.1938 = Зенит - Спартак = 0:4

      А если брать статистику за 3+ мяча, то там преимущества Спартака будет в 6 раз. Так что радуйтесь, пока Газпром содержит и вас, и судей. В честной борьбе Зениту мало что светит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12328

      Barmaleushka > R_a_i_n 4 часа назад

      Переживаю йопт .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12328

      Barmaleushka > Павелий 4 часа назад

      При поддержке госаппарата и верхушки из ЦК КПСС чего же не выигрывать .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 часа назад

      Не переживай йопт .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 часа назад

      При поддержки Газпрома и всей ...ну ты понял, чего же не выигрывать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Павелий 4 часа назад

      Пони-почтальону по имени Наташа хоть в глаза нассы)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Павелий 3 часа назад

      Вы еще Петровскую эпоху вспомните...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Cleaner 3 часа назад

      Очень хорошая эпоха. Развитие было ого-го))) Не то что сейчас при бомжах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > Cleaner 3 часа назад

      Кто забывает прошлое , не имеет право на будущее !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4998

      Павелий > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Что взять с 6-классника? Он считает себя пупом земли. Его мозгов пока не хватит осознать важность исторического развития.

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