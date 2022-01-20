20-летний форвард «Сатурна» Максимчук перешел в «Спартак» (Sport24)

«Спартак» подписал нового нападающего. Новичком московской команды стал Артур Максимчук из «Сатурна».

20-летний футболист заключил со столичным клубом контракт на три года.

Максимчук – воспитанник «Рубина».

В его активе 3 матча за сборную России U18.

В этом сезоне ФНЛ-2 форвард забил 9 голов в 20 играх и был лучшим бомбардиром «Сатурна».

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