«ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба (Адриен Гренье)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в другой чемпионат.
Главным претендентом на француза является «ПСЖ», который опережают «Ювентус» и «Реал» в борьбе за игрока. Продление контракта Погба с «МЮ» маловероятно, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на журналиста ESPN Жюльена Лоренса.
- Погба не играет с начала ноября из-за травмы бедра.
- В сезоне АПЛ у француза 9 игр, 7 голевых пасов.
- Погба ни разу не играл в Лиге 1.
Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»
Источник: твиттер журналиста Адриена Гренье
Французский футбольный журналист, специализирующийся на «ПСЖ». Аудитория в твиттере - более 118 тысяч подписчиков.