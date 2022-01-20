Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба (Адриен Гренье)

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в другой чемпионат.

    Главным претендентом на француза является «ПСЖ», который опережают «Ювентус» и «Реал» в борьбе за игрока. Продление контракта Погба с «МЮ» маловероятно, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на журналиста ESPN Жюльена Лоренса.

    • Погба не играет с начала ноября из-за травмы бедра.
    • В сезоне АПЛ у француза 9 игр, 7 голевых пасов.
    • Погба ни разу не играл в Лиге 1.

    Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»

    Источник: твиттер журналиста Адриена Гренье

    Французский футбольный журналист, специализирующийся на «ПСЖ». Аудитория в твиттере - более 118 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 18:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1554

      Maxi_7 5 часов назад

      Скатертью дорогой... там ему самое место будет. Тем приятнее будет против них болеть в следующем году)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Venom888 5 часов назад

      Так это замечательно, братцы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      mama1991 6 часов назад

      весь шлак там уже....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      momwig_ 6 часов назад

      Это только потому что Погба - клоун ярмарочный и уже не нужен серьёзным клубам

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru