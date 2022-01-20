«ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба (Адриен Гренье)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в другой чемпионат.

Главным претендентом на француза является «ПСЖ», который опережают «Ювентус» и «Реал» в борьбе за игрока. Продление контракта Погба с «МЮ» маловероятно, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на журналиста ESPN Жюльена Лоренса.

Погба не играет с начала ноября из-за травмы бедра.

В сезоне АПЛ у француза 9 игр, 7 голевых пасов.

Погба ни разу не играл в Лиге 1.

Рангник: «Даже если Погба мотивирован для нового клуба, почему мне не ставить его в состав?»