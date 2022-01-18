Семин: «Левандовски заслужил приз лучшему игроку года. Лучший выбор»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заслуженно стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

«Конечно, считаю результаты голосования справедливым, я за него как раз болел. Левандовский заслужил награду как настоящий бомбардир.

Во-первых, он является нападающим, а это позиция подразумевает забитые голы. В прошлых годах он забивал больше всех, поэтому ему и вручили.

Лучший выбор, который мог быть», – сказал Семин.

В прошлом году Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.

33-летний форвард стал лучшим бомбардиром 2021 года, забив 69 голов в 59 матчах за клуб и сборную.

Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема