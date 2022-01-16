АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Брентфорд»; «Лидс» благодаря хет-трику Харрисона обыграл на выезде «Вест Хэм»

«Ливерпуль» в домашнем матче 22-го тура АПЛ крупно победил дебютанта АПЛ «Брентфорд». Результативными действиями отметились шесть футболистов.

В другой встрече «Вест Хэм» проиграл «Лидсу». У гостей хет-трик оформил форвард Джек Харрисон.

Последний раз какой-либо игрок «Лидса» оформлял хет-трик в матче чемпионата против «Вест Хэма» в 1927 году.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Вест Хэм – Лидс – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Харрисон, 10; 1:1 – Боуэн, 34; 1:2 – Харрисон, 37; 2:2 – Форнальс, 52; 2:3 – Харрисон, 60.

Ливерпуль – Брентфорд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фабиньо, 44; 2:0 – Окслэд-Чемберлен, 69; 3:0 – Минамино, 77.

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