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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Брентфорд»; «Лидс» благодаря хет-трику Харрисона обыграл на выезде «Вест Хэм»

    «Ливерпуль» в домашнем матче 22-го тура АПЛ крупно победил дебютанта АПЛ «Брентфорд». Результативными действиями отметились шесть футболистов.

    В другой встрече «Вест Хэм» проиграл «Лидсу». У гостей хет-трик оформил форвард Джек Харрисон.

    Последний раз какой-либо игрок «Лидса» оформлял хет-трик в матче чемпионата против «Вест Хэма» в 1927 году.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Вест Хэм – Лидс – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Харрисон, 10; 1:1 – Боуэн, 34; 1:2 – Харрисон, 37; 2:2 – Форнальс, 52; 2:3 – Харрисон, 60.

    Ливерпуль – Брентфорд – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фабиньо, 44; 2:0 – Окслэд-Чемберлен, 69; 3:0 – Минамино, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Zlatan2718 15 минут назад

      Джеки невероятно крут !.

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