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    Бенитес уволен из «Эвертона» после полугода работы

    Как и анонсировалось, «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса. В официальном объявлении на сайте ливерпульцев слова благодарности за работу отсутствуют.

    Временным сменщиком Бенитеса будет член его штаба Данкан Фергюсон, бывший игрок «Эвертона».

    • Накануне «Эвертон» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу» (1:2).
    • «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.
    • Бенитес был назначен летом.

    Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13240

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Бенитес, как и Моур, изжили себя своими доисторическими методами управления командой и примитивным построением игры

      0
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      Рейтинг: +852

      ARSteven89 44 минуты назад

      Не того ливерпульского поля ягода!

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