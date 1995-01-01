Бенитес уволен из «Эвертона» после полугода работы

Бенитес, как и Моур, изжили себя своими доисторическими методами управления командой и примитивным построением игры
Как и анонсировалось, «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса. В официальном объявлении на сайте ливерпульцев слова благодарности за работу отсутствуют.
Временным сменщиком Бенитеса будет член его штаба Данкан Фергюсон, бывший игрок «Эвертона».
- Накануне «Эвертон» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу» (1:2).
- «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.
- Бенитес был назначен летом.
Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.