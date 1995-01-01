Бенитес уволен из «Эвертона» после полугода работы

Как и анонсировалось, «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса. В официальном объявлении на сайте ливерпульцев слова благодарности за работу отсутствуют.

Временным сменщиком Бенитеса будет член его штаба Данкан Фергюсон, бывший игрок «Эвертона».

Накануне «Эвертон» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу» (1:2).

«Эвертон» идет в АПЛ 15-м.

Бенитес был назначен летом.

Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»