Зоммер в матче с «Байером» отразил два пенальти, но его команда проиграла

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер накануне в матче Бундеслиги против «Байера» (1:2) отразил два пенальти. Оба случились во втором тайме.
На 50-й минуте с 11 метров не забил Патрик Шик, на 88-й – Керем Демирбай.
- 33-летний Зоммер играет за «Боруссию» с 2014 года.
- Вратарь стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Зоммер провел все матчи (19), пропустил 35 голов.
Зоммер – король в отражении пенальтиВчера Ян потащил сразу два от игроков «Байера». Правда, в итоге его команда проиграла 1:2, но швейцарца в этом точно никто не будет винить pic.twitter.com/TkpCln2VAR— Матч ТВ (@MatchTV) January 16, 2022