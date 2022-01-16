Зоммер в матче с «Байером» отразил два пенальти, но его команда проиграла

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер накануне в матче Бундеслиги против «Байера» (1:2) отразил два пенальти. Оба случились во втором тайме.

На 50-й минуте с 11 метров не забил Патрик Шик, на 88-й – Керем Демирбай.

33-летний Зоммер играет за «Боруссию» с 2014 года.

Вратарь стоит 5 миллионов евро.

В сезоне Бундеслиги Зоммер провел все матчи (19), пропустил 35 голов.