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    Зоммер в матче с «Байером» отразил два пенальти, но его команда проиграла

    Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер накануне в матче Бундеслиги против «Байера» (1:2) отразил два пенальти. Оба случились во втором тайме.

    На 50-й минуте с 11 метров не забил Патрик Шик, на 88-й – Керем Демирбай.

    • 33-летний Зоммер играет за «Боруссию» с 2014 года.
    • Вратарь стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги Зоммер провел все матчи (19), пропустил 35 голов.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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