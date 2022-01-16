Рангник: «Матч с «Астон Виллой» – лучший при мне в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подытожил матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2). К 77-й минуте его команда вела в два мяча.

«Я чувствовал, что это была лучшая игра с тех пор, как я пришел сюда. В первом тайме в течение 30 минут мы доминировали в игре.

В чем-то мы сделали несколько шагов вперед, но у нас есть несколько вещей, которые нужно сделать лучше.

План на игру состоял в том, чтобы надавить на соперника в средней зоне, и мы сделали это очень хорошо в первые 30 минут, и контролировали мяч, и это были положительные моменты. Когда вы выигрываете со счетом 2:0, вы должны защищаться лучше, чем мы это сделали в последние 15 минут.

За последние 15 минут мы порой отдавали слишком много мячей, были не так компактны, как раньше, и пропустили два гола. Честно говоря, это похоже на поражение», – сказал Рангник.

«МЮ» занимает в АПЛ 7-е место в таблице.

Отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.

От соседей из «Манчестер Сити» отставание составляет 24 балла.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ подал 100+ угловых. Голов с них – 0