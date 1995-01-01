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    Рангник: «Матч с «Астон Виллой» – лучший при мне в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подытожил матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2). К 77-й минуте его команда вела в два мяча.

    «Я чувствовал, что это была лучшая игра с тех пор, как я пришел сюда. В первом тайме в течение 30 минут мы доминировали в игре.

    В чем-то мы сделали несколько шагов вперед, но у нас есть несколько вещей, которые нужно сделать лучше.

    План на игру состоял в том, чтобы надавить на соперника в средней зоне, и мы сделали это очень хорошо в первые 30 минут, и контролировали мяч, и это были положительные моменты. Когда вы выигрываете со счетом 2:0, вы должны защищаться лучше, чем мы это сделали в последние 15 минут.

    За последние 15 минут мы порой отдавали слишком много мячей, были не так компактны, как раньше, и пропустили два гола. Честно говоря, это похоже на поражение», – сказал Рангник.

    • «МЮ» занимает в АПЛ 7-е место в таблице.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.
    • От соседей из «Манчестер Сити» отставание составляет 24 балла.

    «Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ подал 100+ угловых. Голов с них – 0

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 3 часа назад

      В АПЛ решающие голы почти всегда забиваются в последние 20 минут, тренер к этому команду не подготовил, устали парни на тренировках на окончание игры силёнок не хватило....

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