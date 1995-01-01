АПЛ. «Норвич» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, победив «Эвертон»

«Норвич» победил в АПЛ впервые с ноября. Дома обыгран «Эвертон», который тренирует некогда триумфатор Лиги чемпионов Рафаэль Бенитес.

«Норвич» забил два гола в течение двух минут. Три очка позволили команде покинуть последнее место.

«Норвич» впервые с 2016 года ушел на перерыв в матче АПЛ, ведя в счете в два мяча.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Норвич – Эвертон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кин, 16 (в свои ворота); 2:0 – Айда, 18; 2:1 – Ришарлисон, 60.

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Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»