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    АПЛ. «Норвич» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, победив «Эвертон»

    «Норвич» победил в АПЛ впервые с ноября. Дома обыгран «Эвертон», который тренирует некогда триумфатор Лиги чемпионов Рафаэль Бенитес.

    «Норвич» забил два гола в течение двух минут. Три очка позволили команде покинуть последнее место.

    «Норвич» впервые с 2016 года ушел на перерыв в матче АПЛ, ведя в счете в два мяча.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Норвич – Эвертон – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кин, 16 (в свои ворота); 2:0 – Айда, 18; 2:1 – Ришарлисон, 60.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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