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  • Семак: «У Дзюбы все в порядке, у Малкома проблема сохраняется. Вендел и Азмун будут работать индивидуально»

Семак: «У Дзюбы все в порядке, у Малкома проблема сохраняется. Вендел и Азмун будут работать индивидуально»

15 января 2022, 09:58
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

– В заключительном матче прошлого года – против московского «Динамо» – Малком и Вендел получили повреждения. В каком состоянии они приехали на сборы? По какому плану они будут работать?

– Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим – его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой.

То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы – думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

– В матче с «Динамо» не принимал участия Артем Дзюба. У него всe в порядке? Он может тренироваться в общей группе?

– Да, у него всe в порядке. Он может и тренируется в общей группе.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
  • Ближайший соперник команды – «Бетис».
  • Матч Лиги Европы запланирован на 17 февраля.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Малком Вендел Семак Сергей
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1642230897
Шлюба, Малком, Вендел, Азмун и Семак))) Как говорится найди лишнего!!!
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111Hunter111
1642231060
У Зюбы руки в порядке.
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Ганнибал Лектор
1642234723
Здоровья всем троим!
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ALEX ML
1642239869
Вопрос с 1 местом давно решен и можно молодежку ставить. Не важно кто в составе и кто тренер. Газпрем чемпион
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Азбука
1642266371
Однако не мало зенитовского народу покалечили за прошлогоднюю часть чемпионата. Где-то ещё Крицюк восстанавливается... Всем выздоравливать!
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