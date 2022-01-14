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    Семак: «У Дзюбы все в порядке, у Малкома проблема сохраняется. Вендел и Азмун будут работать индивидуально»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

    – В заключительном матче прошлого года – против московского «Динамо» – Малком и Вендел получили повреждения. В каком состоянии они приехали на сборы? По какому плану они будут работать?

    – Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим – его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой.

    То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы – думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

    – В матче с «Динамо» не принимал участия Артем Дзюба. У него всe в порядке? Он может тренироваться в общей группе?

    – Да, у него всe в порядке. Он может и тренируется в общей группе.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      111Hunter111 17 минут назад

      У Зюбы руки в порядке.

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      Рейтинг: +5302

      R_a_i_n 20 минут назад

      Шлюба, Малком, Вендел, Азмун и Семак))) Как говорится найди лишнего!!!

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