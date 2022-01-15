Семак: «У Дзюбы все в порядке, у Малкома проблема сохраняется. Вендел и Азмун будут работать индивидуально»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.
– В заключительном матче прошлого года – против московского «Динамо» – Малком и Вендел получили повреждения. В каком состоянии они приехали на сборы? По какому плану они будут работать?
– Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим – его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой.
То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы – думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.
– В матче с «Динамо» не принимал участия Артем Дзюба. У него всe в порядке? Он может тренироваться в общей группе?
– Да, у него всe в порядке. Он может и тренируется в общей группе.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
- Ближайший соперник команды – «Бетис».
- Матч Лиги Европы запланирован на 17 февраля.