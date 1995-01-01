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    «Рубин» сделал официальное предложение ЦСКА по платной аренде Кучаева (Иван Карпов)

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в «Рубин».

    По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по платной аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

    Московский клуб рассчитывает на полноценный трансфер, но при определенном раскладе может согласиться на аренду.

    Ранее стало известно, что «Рубин» согласовал контракт с Кучаевым.

    • В этом сезоне РПЛ Кучаев провел 9 матчей.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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