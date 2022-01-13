«Рубин» сделал официальное предложение ЦСКА по платной аренде Кучаева (Иван Карпов)

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в «Рубин».

По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по платной аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Московский клуб рассчитывает на полноценный трансфер, но при определенном раскладе может согласиться на аренду.

Ранее стало известно, что «Рубин» согласовал контракт с Кучаевым.