«Рубин» согласовал контракт с Кучаевым («Чемпионат»)

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев согласовал условия личного контракта с «Рубином».

По информации «Чемпионата», клубы продолжают переговоры по 23-летнему футболисту, но пока не могут договориться об условиях перехода.

В этом сезоне РПЛ Кучаев провел 9 матчей.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«Рубин» хочет арендовать Кучаева с правом выкупа. ЦСКА настаивает на продаже