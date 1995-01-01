«Рубин» согласовал контракт с Кучаевым («Чемпионат»)

Ломовицкий, Кучаев... Я бы только порадовался за пацанов, если бы в Казани работал Бердыев. А со Слуцким они не прибавят, останутся также на замене.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев согласовал условия личного контракта с «Рубином».
По информации «Чемпионата», клубы продолжают переговоры по 23-летнему футболисту, но пока не могут договориться об условиях перехода.
- В этом сезоне РПЛ Кучаев провел 9 матчей.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
«Рубин» хочет арендовать Кучаева с правом выкупа. ЦСКА настаивает на продаже