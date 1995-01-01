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    «Рубин» согласовал контракт с Кучаевым («Чемпионат»)

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев согласовал условия личного контракта с «Рубином».

    По информации «Чемпионата», клубы продолжают переговоры по 23-летнему футболисту, но пока не могут договориться об условиях перехода.

    • В этом сезоне РПЛ Кучаев провел 9 матчей.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    «Рубин» хочет арендовать Кучаева с правом выкупа. ЦСКА настаивает на продаже

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22290

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Ломовицкий, Кучаев... Я бы только порадовался за пацанов, если бы в Казани работал Бердыев. А со Слуцким они не прибавят, останутся также на замене.

      1
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      Рейтинг: +56318

      portero 31 минуту назад

      Совсем заскучал Костя в ЦСКА, надеется в Рубине ожить... но может и не судьба, ценник высоковат...

      1
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      Рейтинг: +92878

      zigbert 48 минут назад

      Слуцкий знает кого брать. Но за большую сумму Рубин не будет его приобретать.

      3
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      Рейтинг: +31268

      oyabun 1 час назад

      ЦСКА по любому клуб гораздо сильнее Рубина. Зачем Кучаеву на понижение идти?

      2
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      Рейтинг: +23918

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА может и продать за 8-10 млн. евро.

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