⚡️ «Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

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Нападающий Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо».
Сообщалось, что «Локо» продаст 31-летнего форварда за 10 миллионов рублей.
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Нападающий Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо».
Сообщалось, что «Локо» продаст 31-летнего форварда за 10 миллионов рублей.
Скучать не будем
10 млн рублей?) 110 тысяч евро?) Смолов, ты че такой дешевый?)
остальное цорн по карманам насувал, он понимает, это его последнее место работы, потому, как его только зенит к себе возьмет.
Туда ему и дорога. Видимо локо и правда Уфу решил раздербанить
Шлаку шлак.
Ты да