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    ⚡️ «Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

    Нападающий Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо».

    Сообщалось, что «Локо» продаст 31-летнего форварда за 10 миллионов рублей.

    • Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
    • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
    • «Динамо» объявит о трансфере сегодня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      uils 5 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +968

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      Это потеря потерь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3317

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Скучать не будем

      0
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      Рейтинг: +56399

      portero 56 минут назад

      Так сказать для глубины состава, выйти на замену минут на 15-20, это Федя сможет....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3753

      Блямба 1 час назад

      По Почте России.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      bset 1 час назад

      10 млн рублей?) 110 тысяч евро?) Смолов, ты че такой дешевый?)

      0
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      Рейтинг: +12856

      Cleaner > bset 1 час назад

      Остальное - это откаты руководителям Локо.

      0
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      Рейтинг: +54

      ЖивиФутболом > bset 1 час назад

      остальное цорн по карманам насувал, он понимает, это его последнее место работы, потому, как его только зенит к себе возьмет.

      0
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      Рейтинг: +54

      ЖивиФутболом 1 час назад

      Туда ему и дорога. Видимо локо и правда Уфу решил раздербанить

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      Рейтинг: +917

      Борисыч1 1 час назад

      Интересно - Динамо не объявило официально о переходе, а Локо уже объявил)

      0
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      Рейтинг: +13475

      ilichkadr 1 час назад

      Изначально было понятно, что Локомотив это не команда Смолова . Посмотрим какую роль отведёт Шварц.

      0
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      Рейтинг: +362

      Ник Уволен 1 час назад

      Шлаку шлак.

      1
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      Рейтинг: +968

      СуперПАВ9 > Ник Уволен 43 минуты назад

      Ты да

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