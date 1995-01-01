Мурило сегодня прилетит в Бразилию. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом»

вся суть рпл, купить за 2.5 и продать за ту же сумму, либо уйти в минус
Защитник «Локомотива» Мурило продолжит карьеру в «Палмейрасе».
По информации журналиста Вене Касагранде, сегодня 24-летний бразилец прилетит в Сан-Паулу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит за Мурило 2,5 миллиона евро.
- Мурило выступал за «Локо» с 2019 года.
- Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
- В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.
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