Мурило сегодня прилетит в Бразилию. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом»

Защитник «Локомотива» Мурило продолжит карьеру в «Палмейрасе».

По информации журналиста Вене Касагранде, сегодня 24-летний бразилец прилетит в Сан-Паулу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит за Мурило 2,5 миллиона евро.