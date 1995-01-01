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    Мурило сегодня прилетит в Бразилию. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом»

    Защитник «Локомотива» Мурило продолжит карьеру в «Палмейрасе».

    По информации журналиста Вене Касагранде, сегодня 24-летний бразилец прилетит в Сан-Паулу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Палмейрасом».

    Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит за Мурило 2,5 миллиона евро.

    • Мурило выступал за «Локо» с 2019 года.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
    • В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Вене Касагранде

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Stavr007 54 минуты назад

      вся суть рпл, купить за 2.5 и продать за ту же сумму, либо уйти в минус

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