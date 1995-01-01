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    Джеррард – о переходе Диня в «Астон Виллу»: «Дыма без огня не бывает»

    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере защитника «Эвертона» Люка Диня.

    «Мы упорно работаем над трансферами. Неуважительно называть чьи-то имена, но дыма без огня не бывает. Попытаемся улучшить наш состав и нашу игру», – сказал Джеррард.

    • Динь находится в конфликте с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.
    • Переговоры по французу ведет «Челси».
    • Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны».

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    Источник: BBC

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