Джеррард – о переходе Диня в «Астон Виллу»: «Дыма без огня не бывает»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере защитника «Эвертона» Люка Диня.

«Мы упорно работаем над трансферами. Неуважительно называть чьи-то имена, но дыма без огня не бывает. Попытаемся улучшить наш состав и нашу игру», – сказал Джеррард.

Динь находится в конфликте с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом .

. Переговоры по французу ведет «Челси».

Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны».

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