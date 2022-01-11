Джеррард – о переходе Диня в «Астон Виллу»: «Дыма без огня не бывает»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере защитника «Эвертона» Люка Диня.
«Мы упорно работаем над трансферами. Неуважительно называть чьи-то имена, но дыма без огня не бывает. Попытаемся улучшить наш состав и нашу игру», – сказал Джеррард.
- Динь находится в конфликте с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.
- Переговоры по французу ведет «Челси».
- Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны».
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Источник: BBC