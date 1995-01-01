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    Серия А. «Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин вышел во втором тайме

    В 21-м туре чемпионата Италии «Торино» дома крупно обыграл «Фиорентину» со счетом 4:0.

    Победу хозяевам поля принесли дубль Йосипа Брекало, а также голы Уилфрида Синго и Антонио Санабрии.

    Российский форвард Александр Кокорин вышел на замену на 73-й минуте.

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Торино – Фиорентина – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Синго, 19; 2:0 – Брекало, 23; 3:0 – Брекало, 31; 4:0 – Санабрия, 58.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      Октавиус 34 минуты назад

      До выхода Кокорина - 0:4, после - 0:0...ну и кто здесь посмешище, а?)

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