Серия А. «Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин вышел во втором тайме

До выхода Кокорина - 0:4, после - 0:0...ну и кто здесь посмешище, а?)
В 21-м туре чемпионата Италии «Торино» дома крупно обыграл «Фиорентину» со счетом 4:0.
Победу хозяевам поля принесли дубль Йосипа Брекало, а также голы Уилфрида Синго и Антонио Санабрии.
Российский форвард Александр Кокорин вышел на замену на 73-й минуте.
Италия. Серия А. 21-й тур
Торино – Фиорентина – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Синго, 19; 2:0 – Брекало, 23; 3:0 – Брекало, 31; 4:0 – Санабрия, 58.
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