Миранчук – второй игрок, сделавший 2 ассиста после выхода на замену в этом сезоне Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе» (6:2), выйдя на замену на 73-й минуте.

26-летнй россиянин – второй игрок в этом сезоне Серии А, сделавший две голевые передачи после выхода на замену.

Миранчук впервые в карьере сделал два ассиста за игру.

Миранчук начал игру в запасе в 16-й раз в сезоне.

Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах этой Серии А.

Сообщалось, что он может перейти в «Дженоа».

Семин: «Миранчук показал, на что способен»