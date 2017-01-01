Миранчук не соглашается на трансфер в «Дженоа» (Фабрицио Романо)

Та расторгнут контракт, выплатят неустойку и выкинут как шавку! Ну поедет в бзянит и что? Лавка ему обеспечена, бразилы в хорошей форме. Потом аренда в Сочи и конец карьеры. Зато Семин как начинает его расхваливать. А он сидит на лавке даже не в топ клубе.
У «Дженоа» возникли проблемы с арендой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Игрок пока не соглашается на переход.
Скаут Алекс Великих накануне сообщил, что Миранчук с вероятностью 99 процентов окажется в Генуе.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.