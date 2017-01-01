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    Миранчук не соглашается на трансфер в «Дженоа» (Фабрицио Романо)

    У «Дженоа» возникли проблемы с арендой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Игрок пока не соглашается на переход.

    Скаут Алекс Великих накануне сообщил, что Миранчук с вероятностью 99 процентов окажется в Генуе.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13486

      Hektor 84 8 минут назад

      Та расторгнут контракт, выплатят неустойку и выкинут как шавку! Ну поедет в бзянит и что? Лавка ему обеспечена, бразилы в хорошей форме. Потом аренда в Сочи и конец карьеры. Зато Семин как начинает его расхваливать. А он сидит на лавке даже не в топ клубе.

      1
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      Рейтинг: +2038

      CSKA471 22 минуты назад

      В Зенит хочет, на легкие деньги

      1
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      Рейтинг: +20

      Alex_1971 28 минут назад

      Неумный парень если мягко выражаться , у Шевы хоть бы до конца сезона играл в основе а тут будет сидеть без игровой практики и накой он РОССИ ТАКОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ

      3
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      Рейтинг: +6664

      Антибиотик 32 минуты назад

      Газпром видимо уже денег на карту закинул)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56065

      portero 48 минут назад

      Дженоа на вылете, а здесь в ЕК имеется шанец поиграть иногда...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2038

      CSKA471 > portero 21 минуту назад

      Да ему не играть там, а в дженоа аренда только до конца сезона, может хоть в футбол поигрет, но проще конечно в питер поехать

      1
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      Рейтинг: +6953

      серега кашин 1 час назад

      значит так хочет играть

      2
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      Рейтинг: +22

      Баба Дуня 1 час назад

      Ну или все слухи или лавка в Аталанте или на крайняк бабло в газовом выхлопе))))

      2
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      Рейтинг: +830

      ARSteven89 1 час назад

      "Ммм, выпендриваться будем!" (с)

      2
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      Рейтинг: +696

      СуперПАВ9 1 час назад

      Правильно делает

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