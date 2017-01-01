Миранчук не соглашается на трансфер в «Дженоа» (Фабрицио Романо)

У «Дженоа» возникли проблемы с арендой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Игрок пока не соглашается на переход.

Скаут Алекс Великих накануне сообщил, что Миранчук с вероятностью 99 процентов окажется в Генуе.