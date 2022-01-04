«ПСЖ» хочет подписать Дембеле и постоянно контактирует с его агентом (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Mundo Deportivo, представители парижского клуба постоянно контактируют с агентом игрока.

«ПСЖ» привлекает возраст Дембеле (26 лет) и его французское гражданство. Парижане планируют начать активные переговоры по переходу нападающего, чей контракт с «Барсой» истекает летом.

«Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.

Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

Дембеле зол на «Барсу» из-за подписания Торреса. Агенты считают, что француза не ценят (Sport.es)