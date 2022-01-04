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    «ПСЖ» хочет подписать Дембеле и постоянно контактирует с его агентом (Mundo Deportivo)

    «ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

    По информации Mundo Deportivo, представители парижского клуба постоянно контактируют с агентом игрока.

    «ПСЖ» привлекает возраст Дембеле (26 лет) и его французское гражданство. Парижане планируют начать активные переговоры по переходу нападающего, чей контракт с «Барсой» истекает летом.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    04.01.2022 22:58
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