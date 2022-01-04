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  • «ПСЖ» хочет подписать Дембеле и постоянно контактирует с его агентом (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» хочет подписать Дембеле и постоянно контактирует с его агентом (Mundo Deportivo)

4 января 2022, 22:58
2

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Mundo Deportivo, представители парижского клуба постоянно контактируют с агентом игрока.

«ПСЖ» привлекает возраст Дембеле (26 лет) и его французское гражданство. Парижане планируют начать активные переговоры по переходу нападающего, чей контракт с «Барсой» истекает летом.

  • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
  • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
  • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

Дембеле зол на «Барсу» из-за подписания Торреса. Агенты считают, что француза не ценят (Sport.es)

Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Испания. Кубок ПСЖ Барселона
Комментарии (2)
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portero
1641360012
У ПСЖ игроков на две команды...
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punx86
1641401551
ему 24 года!!!
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