«Челси» запросил у «Милана» стоимость Тео Эрнандеса. Его отпустят за 60 миллионов

«Челси» обратился в «Милан» по трансферу защитника Тео Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз может заменить в английском клубе травмированного Бена Чилвела. Сейчас у «Челси» остался один левый защитник – Маркос Алонсо.

По информации Football Italia со ссылкой на Tuttosport, «Милан» готов продать Эрнандеса за 60 миллионов евро.

В сезоне Серии А у Эрнандеса 14 матчей, гол, 4 результативных паса.

Рыночная стоимость Тео – 50 миллионов евро.

«Милан» хочет продлить контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года. В клубе уверены, что договорятся