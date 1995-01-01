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    «Челси» запросил у «Милана» стоимость Тео Эрнандеса. Его отпустят за 60 миллионов

    «Челси» обратился в «Милан» по трансферу защитника Тео Эрнандеса.

    Ранее сообщалось, что 24-летний француз может заменить в английском клубе травмированного Бена Чилвела. Сейчас у «Челси» остался один левый защитник – Маркос Алонсо.

    По информации Football Italia со ссылкой на Tuttosport, «Милан» готов продать Эрнандеса за 60 миллионов евро.

    • В сезоне Серии А у Эрнандеса 14 матчей, гол, 4 результативных паса.
    • Рыночная стоимость Тео – 50 миллионов евро.

    «Милан» хочет продлить контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года. В клубе уверены, что договорятся

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    Источник: Football Italia

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