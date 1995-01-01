«Милан» хочет продлить контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года. В клубе уверены, что договорятся

«Милан» намерен продлить контракт с защитником Тео Эрнандесом.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб готов предложить футболисту контракт до 2026 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро.

Руководство «Милана» уверено, что клубу удастся договориться с 24-летним французом.