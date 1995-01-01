«Милан» хочет продлить контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года. В клубе уверены, что договорятся

«Милан» намерен продлить контракт с защитником Тео Эрнандесом.
По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб готов предложить футболисту контракт до 2026 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро.
Руководство «Милана» уверено, что клубу удастся договориться с 24-летним французом.
- Сообщалось, что на Эрнандеса претендует «Челси».
- В сезоне Серии А у Эрнандеса 14 матчей, гол, 4 результативных паса.
- Рыночная стоимость Тео – 50 миллионов евро.
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