Сергеев: «Я не в Петербурге, а в отпуске. Не отвечаю на вопросы»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Зенит».
Ранее сообщалось, что 26-летний форвард прошел медосмотр для клуба из Петербурга.
— Вы уже в Петербурге?
— Нет, я в отпуске.
— Пишут о том, что вы в Северной столице на переговорах с «Зенитом».
— Ну и что, что пишут, я же говорю, я в отпуске, не отвечаю вопросы.
- Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.
«Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)
Источник: «Матч ТВ»