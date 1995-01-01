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    Сергеев: «Я не в Петербурге, а в отпуске. Не отвечаю на вопросы»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что 26-летний форвард прошел медосмотр для клуба из Петербурга.

    — Вы уже в Петербурге?

    — Нет, я в отпуске.

    — Пишут о том, что вы в Северной столице на переговорах с «Зенитом».

    — Ну и что, что пишут, я же говорю, я в отпуске, не отвечаю вопросы.

    • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

    «Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15525

      Garrincha58 7 минут назад

      лучше бы ты остался в Самаре

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