Сергеев: «Я не в Петербурге, а в отпуске. Не отвечаю на вопросы»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард прошел медосмотр для клуба из Петербурга.

— Вы уже в Петербурге?

— Нет, я в отпуске.

— Пишут о том, что вы в Северной столице на переговорах с «Зенитом».

— Ну и что, что пишут, я же говорю, я в отпуске, не отвечаю вопросы.

Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

«Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)