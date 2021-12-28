Умер экс-защитник «Ростова» Ширшов. Ему было 47 лет

«Ростов» сообщил о смерти бывшего игрока команды Николая Ширшова.
«Николай Владимирович выступал за наш клуб пять лет, провел за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры.
Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», – говорится в публикации.
- Ширшов выступал за «Ростов» с 2000 по 2005 год.
- Он провел 64 матча за сборную Узбекистана, в которых пропустил всего 13 голов.
- Экс-футболисту было 47 лет.
Источник: твиттер «Ростова»