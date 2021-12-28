Умер экс-защитник «Ростова» Ширшов. Ему было 47 лет

«Ростов» сообщил о смерти бывшего игрока команды Николая Ширшова.

«Николай Владимирович выступал за наш клуб пять лет, провел за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры.

Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», – говорится в публикации.