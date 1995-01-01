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    Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причины разгромного поражения в дерби с «Кубанью» в Кубке России.

    «Требование президента клуба – чтобы «Краснодар» играл в атаку. Да, наш футбол сегодня немного отличается от того, который был при предыдущих тренерах.

    Поражение от «Кубани» – болезненный для нас удар. Мне понятно, что такое «Кубань» – «Краснодар». Но там были рикошеты, падения, сверхмотивация соперника. Да, это звучит, как оправдание. Наверное, мне стоило выставить основной состав. Но мы должны выставлять и других игроков.

    Надо понять, что у нас есть лимит на легионеров, в рамках которого мы действуем. На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте», – сказал Гончаренко.

    • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и остался без плей-офф Кубка России.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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