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  • Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

27 декабря 2021, 01:24
8

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причины разгромного поражения в дерби с «Кубанью» в Кубке России.

«Требование президента клуба – чтобы «Краснодар» играл в атаку. Да, наш футбол сегодня немного отличается от того, который был при предыдущих тренерах.

Поражение от «Кубани» – болезненный для нас удар. Мне понятно, что такое «Кубань» – «Краснодар». Но там были рикошеты, падения, сверхмотивация соперника. Да, это звучит, как оправдание. Наверное, мне стоило выставить основной состав. Но мы должны выставлять и других игроков.

Надо понять, что у нас есть лимит на легионеров, в рамках которого мы действуем. На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте», – сказал Гончаренко.

  • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и остался без плей-офф Кубка России.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Кубань Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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msh88
1640564356
Что у ЦСКА невнятная игра была, что теперь и у Краснодара. Атакующий футбол это не про Гончаренко. Тут только сказать до свидания
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Skull_Boy
1640578678
В матче выходили в старте, а некоторые чуть позже на замену - Спайич, Сорокин, Петров, Стоцкий, Рамирес, Черников, Кордоба, Вилена, Кабелла, Ионов, Сперцян и Ильин - 100% не основной состав
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acor94
1640579576
Там был говнотренер. Иди торпедо жодино тренеруй!
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portero
1640622196
ноль забили и себе привозили, Гончаренко рассчитывал на лёгкую победу....
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