Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко назвал причины разгромного поражения в дерби с «Кубанью» в Кубке России.

«Требование президента клуба – чтобы «Краснодар» играл в атаку. Да, наш футбол сегодня немного отличается от того, который был при предыдущих тренерах.

Поражение от «Кубани» – болезненный для нас удар. Мне понятно, что такое «Кубань» – «Краснодар». Но там были рикошеты, падения, сверхмотивация соперника. Да, это звучит, как оправдание. Наверное, мне стоило выставить основной состав. Но мы должны выставлять и других игроков.

Надо понять, что у нас есть лимит на легионеров, в рамках которого мы действуем. На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте», – сказал Гончаренко.