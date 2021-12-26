Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    АПЛ. «Челси» победил «Астон Виллу» благодаря двум голам с пенальти

    «Челси» в гостевом матче 19-го тура АПЛ одержал волевую победу над «Астон Виллой» – 3:1.

    Два гола с пенальти забил Жоржиньо. Еще один гол на счету Ромелу Лукаку.

    «Челси» набрал 41 очко и сравнялся с «Ливерпулем», который идет на втором месте. Отставание от лидирующего «Сити» – шесть очков.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Астон Вилла – Челси – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Джеймс, 28 (в свои ворота); 1:1 – Жоржиньо, 34 (с пенальти); 1:2 – Лукаку, 56; 1:3 – Жоржиньо, 90+3 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2021 22:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92382
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68360
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru