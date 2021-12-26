АПЛ. «Челси» победил «Астон Виллу» благодаря двум голам с пенальти

«Челси» в гостевом матче 19-го тура АПЛ одержал волевую победу над «Астон Виллой» – 3:1.

Два гола с пенальти забил Жоржиньо. Еще один гол на счету Ромелу Лукаку.

«Челси» набрал 41 очко и сравнялся с «Ливерпулем», который идет на втором месте. Отставание от лидирующего «Сити» – шесть очков.

Англия. АПЛ. 19-й тур

Астон Вилла – Челси – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Джеймс, 28 (в свои ворота); 1:1 – Жоржиньо, 34 (с пенальти); 1:2 – Лукаку, 56; 1:3 – Жоржиньо, 90+3 (с пенальти).

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