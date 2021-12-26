«Барселона» сомневается в подписании Кавани

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в «Барселону» может не состояться.

Как пишет Sport.es, каталонский клуб сомневается, стоит ли подписывать 34-летнего форварда. В руководстве раздумывают об укреплении обороны.

При этом сам Кавани уже согласился на переход в «Барселону».