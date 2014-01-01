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    «Барселона» сомневается в подписании Кавани

    Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в «Барселону» может не состояться.

    Как пишет Sport.es, каталонский клуб сомневается, стоит ли подписывать 34-летнего форварда. В руководстве раздумывают об укреплении обороны.

    При этом сам Кавани уже согласился на переход в «Барселону».

    • На Кавани претендует «Коринтианс». Ему готовы предложить зарплату больше, чем в «Барсе».
    • В этом сезоне Эдинсон забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
    • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55626

      portero 29 минут назад

      А что скажет на это тренер Хави? Или как у нас руководство решает, а не тренер?

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