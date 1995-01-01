Белотти станет свободным агентом в конце сезона. Только «Зенит» делал предложение «Торино» летом

Нападающий «Торино» Андреа Белотти решил не продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

28-летний итальянец станет свободным агентом по окончании сезона. Летом единственным клубом, который сделал предложение по трансферу игрока, был «Зенит».