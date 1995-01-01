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    Белотти станет свободным агентом в конце сезона. Только «Зенит» делал предложение «Торино» летом

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти решил не продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

    28-летний итальянец станет свободным агентом по окончании сезона. Летом единственным клубом, который сделал предложение по трансферу игрока, был «Зенит».

    • «Зенит» был готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне Белотти забил 2 гола в 10 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10798

      Вомбат 15 минут назад

      Этот бред из летней серии вашего, бомбардиры, убогого сериала Зенит официально опроверг летом. Бред свой вы запомнили, а опровержение забыли.

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      Рейтинг: +15468

      Garrincha58 45 минут назад

      этот итальянец просто уже сбитый лётчик типа Дзюбы на кой он нужен даже бесплатно только тратиться на зарплату

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      Рейтинг: +141

      КУКУШКА 2 часа назад

      Бомжи всех тянут подряд нужен - ненужен)))
      Деньги то все ровно государства))))
      За всяких малкамов да клавдий слюнявят по 30 лям,а мальме с брюгге ладу дать не могут!! Ну и правильно все нужно Белотти за тридцатку покупать в зимнее ТО,

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      Рейтинг: +709

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Помню когда-то президент Торино говорил что Белотти меньше чем за 100 млн не продаст, если не ошибаюсь к нему был интерес со стороны клубов АПЛ и предлагали за него в район 60 млн. В итоге останется у разбитого корыта.

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      Рейтинг: +55498

      portero 3 часа назад

      Ну свободным агентом желающие точно будут, не только Зенит...

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      Рейтинг: +2231

      acor94 3 часа назад

      Берите щас миллионов за 8, раз Азмун собрался уходить. А к лету вместо дзюбинья можно Кокорина вернуть. Уж Семако не даст ему лентяйничать!

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