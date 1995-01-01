Этот бред из летней серии вашего, бомбардиры, убогого сериала Зенит официально опроверг летом. Бред свой вы запомнили, а опровержение забыли.
Нападающий «Торино» Андреа Белотти решил не продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
28-летний итальянец станет свободным агентом по окончании сезона. Летом единственным клубом, который сделал предложение по трансферу игрока, был «Зенит».
- «Зенит» был готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.
- В этом сезоне Белотти забил 2 гола в 10 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.