Calciomercato: только «Зенит» летом делал предложение о трансфере Белотти

Пpогнозы фyтбольных матчей bet-org.ru
Нападающий «Торино» Андреа Белотти мог во время летнего трансферного окна стать игроком «Зенита».
По информации Calciomercato, петербургский клуб был единственным, кто делал конкретное предложение о приобретении форварда.
Сделка в итоге сорвалась, а сейчас на 27-летнего итальянца претендуют «Фиорентина», «Милан» и «Интер».
- В этом сезоне Белотти забил 1 гол в 3 матчах.
- Его контракт с «Торино» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.