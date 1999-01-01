Calciomercato: только «Зенит» летом делал предложение о трансфере Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти мог во время летнего трансферного окна стать игроком «Зенита».

По информации Calciomercato, петербургский клуб был единственным, кто делал конкретное предложение о приобретении форварда.

Сделка в итоге сорвалась, а сейчас на 27-летнего итальянца претендуют «Фиорентина», «Милан» и «Интер».