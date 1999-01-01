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    Calciomercato: только «Зенит» летом делал предложение о трансфере Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти мог во время летнего трансферного окна стать игроком «Зенита».

    По информации Calciomercato, петербургский клуб был единственным, кто делал конкретное предложение о приобретении форварда.

    Сделка в итоге сорвалась, а сейчас на 27-летнего итальянца претендуют «Фиорентина», «Милан» и «Интер».

    • В этом сезоне Белотти забил 1 гол в 3 матчах.
    • Его контракт с «Торино» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Так ни кому не нужен и даром,спекся Белотти))
      А бомжарник весх берет нужен и не нужен,ведь бабло то государственное!
      Но Итальянец все таки остался в более крепком клубе и решил играть в футбол,а не завязывать с футболом,а в дыро зенит можно будет ближе к 40 перейти деньжат заработать))!!!

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