«Зенит» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу Белотти

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что «Зенит» продолжает обсуждать с итальянским клубом покупку нападающего Андреа Белотти.
«Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Прекратили ли клубы контактировать? Не прекратили», – сказал Ваньяти.
- «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.
- Клуб предложил 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
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Источник: Sport24