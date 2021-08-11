«Зенит» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу Белотти

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что «Зенит» продолжает обсуждать с итальянским клубом покупку нападающего Андреа Белотти.

«Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Прекратили ли клубы контактировать? Не прекратили», – сказал Ваньяти.

«Зенит» готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.

Клуб предложил 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

Calciomercato: Белотти не хочет переезжать в Россию