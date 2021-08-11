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    «Зенит» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу Белотти

    Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что «Зенит» продолжает обсуждать с итальянским клубом покупку нападающего Андреа Белотти.

    «Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Прекратили ли клубы контактировать? Не прекратили», – сказал Ваньяти.

    • «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.
    • Клуб предложил 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
    • В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

    Calciomercato: Белотти не хочет переезжать в Россию

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    Источник: Sport24

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    11.08.2021 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1820

      acor94 1 час назад

      Это только на место Азмуна. С клаудинье у нас уже есть 8 легов. Белотти будет девятым.

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