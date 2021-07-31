Calciomercato: Белотти не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Торино» Андреа Белотти раздумывает над переходом в «Зенит».

Как пишет Calciomercato.com, форвард получил выгодное предложение от петербургского клуба, но не хочет переезжать в Россию. При этом он еще не дал окончательный ответ.