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    Calciomercato: Белотти не хочет переезжать в Россию

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти раздумывает над переходом в «Зенит».

    Как пишет Calciomercato.com, форвард получил выгодное предложение от петербургского клуба, но не хочет переезжать в Россию. При этом он еще не дал окончательный ответ.

    • «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.
    • Клуб предложил 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
    • В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato.com

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +674

      qawzsexdr 10 минут назад

      А он знал о предложении, или это только журналисту приснилось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12637

      Persona_non_Grata 28 минут назад

      Правильнее написать не хочет играть в Зените ( других то предложений из России не было ) !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2182

      FRZZ 53 минуты назад

      Что следовало ожидать...... Добавьте еще пол лимона, может согласится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13726

      Garrincha58 1 час назад

      кто бы сомневался, кроме Дзюбы в РПЛ никто играть не хочет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11670

      ВетеR 1 час назад

      Сейчас в РПЛ и деньгами уже не заманишь..

      2
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