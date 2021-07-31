Calciomercato: Белотти не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Торино» Андреа Белотти раздумывает над переходом в «Зенит».
Как пишет Calciomercato.com, форвард получил выгодное предложение от петербургского клуба, но не хочет переезжать в Россию. При этом он еще не дал окончательный ответ.
- «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 миллионов евро.
- Клуб предложил 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- В прошлом сезоне Серии А нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
Источник: Calciomercato.com